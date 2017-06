Aos 89 anos, Cid Moreira aparece com visual barbudo em foto

Cid Moreira aproveitou o último final de semana para visitar uma ONG que cuida de cães abandonados na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Ao lado da mulher, Fátima, de 75 anos, o ex-apresentador do Jornal Nacional, que está com 89 anos, aparece usando roupas confortáveis e com a barba por fazer.

A visita do casal foi postada no Facebook. Ao compartilhar o registro, a ONG contou que o casal adotou três cães sem raça definida.

“Neste sábado na Dogs Heaven tivemos a ilustre presença de Cid Moreira e de sua esposa Fátima! Após conhecerem nosso trabalho, adotaram não só 1, nem 2 e sim 3 peludinhos! Não é demais? 3 vira latinhas lindas!”, escreveu o porta-voz.

“Um dos jornalistas mais respeitados do país também é exemplo. Através da adoção, fez um verdadeiro ato de amor aos animais. Muito obrigado Cid e Fátima, vocês são incríveis, sejam muito felizes com essas 3 novas menininhas de 4 patas!”, finaliza a postagem.

Cid Moreira ocupou a bancada do Jornal Nacional por 27 anos, desde o dia da estreia do telejornal, em setembro de 1969.

Veja mais notícias de famosos.